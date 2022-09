Lyt til artiklen

Selvom det lyder som en god nyhed, at man forsøger at dæmpe de skyhøje elpriser i Europa, er det ikke helt uden omkostninger.

For det kan ende med at straffe danske varmekunder, lyder advarslen fra flere fjernvarmeselskaber ifølge Finans.

Bekymringen kommer efter EU's udmelding om at sætte et loft over, hvor meget selskaber kan tjene på at producere el, så de høje profitter kan kompensere de hårdtramte elkunder.

Men EUs forslag kan koste varmekunderne dyrt.

»Som vi læser udspillet, vil det også ramme os. Vi frygter, at det kan få nogle store konsekvenser for vores kunder,« siger administrerende direktør i Fjernvarme Fyn Jan Strømvig til Finans.

Forklaringen er nemlig, at mange fjernvarmeselskaber både producerer el og varme. Samtidig er de underlagt et princip, hvor alt overskud kommer tilbage til kunderne i form af lavere priser.

Men som det er lige nu, bliver de ekstra høje indtægter fra elproduktionen brugt til at holde varmepriserne nede.

Hvis der ikke længere vil være udsigt til indtægt fra strøm, så vil varmeprisen stige, siger Jan Strømvig.