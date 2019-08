En af de nye udbydere på markedet for kviklån markedsfører sig med dannebrogsflag og landsholdsfodbold.

Det er fælleskab og samvær, der er i centrum, når virksomheden Folkelånet reklamerer med deres lån til 'helt almindelige danskere'.

Men kviklånet er ifølge Forbrugerrådet Tænk lige så 'giftigt' som sine udskældte konkurrenter og risikerer at sende forbrugerne ud i lånefælder.

»De får det til at fremstå som et lån, alle naturligvis har, og et lån, man er nødt til at have. De spiller på følelsen af hygge og samvær, når deres reklamer viser venner, der ser landskamp sammen,« siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen.

Selve navnet, Folkelånet, der er ledsaget af et dannebrogsflag, skaber da også tydeligt 'folkelige' associationer.

Lidt ligesom folkesport, folkedans og folkepension.

Det skyldes ifølge Mikkel Winston, der er administrerende direktør hos Folkelånet, at de er en dansk virksomhed, og der derfor intet fordækt er over det.

»Det er et virkemiddel som alle andre. Nogen sælger deres forbrugslån med boligdrømme, og vi signalerer, at lånet er for alle. Helt almindelige danskere,« siger han.

Gode råd Har du besluttet dig for at optage et kviklån, skal du være opmærksom på flere ting. Jo lettere det er at få et lån, jo mere skal man passe på.

Skab et overblik over, hvad lånet vil koste dig, før du skriver under. Kig efter den samlede omkostning og sammenlign forskellige udbyderes AOP (årlig omkostning i procent med oprettelser, renter og løbende omkostninger).

Vær opmærksom på strafrenter, hvis du ikke overholder lånevilkårene. Det kan nogle steder stå med småt.

Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at man først hører sin bank om et almindeligt forbrugslån først, da renten ofte kan være billigere.

Budskabet slår Folkelånet også fast med reklamefremstød, der viser feststemte landsholdsfans, som er samlet om fodboldsporten.

Ligesom virksomheden også sponsorerer landsholdskampene.

Seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen forklarer, at markedsføringen ikke er ulovlig. Men det gør den ikke uskyldig.

I hans optik er Folkelånet lige så 'giftigt' som de andre kviklån.

»Folkelånet lokker med, at man kan få det hyggeligt med sine medmennesker, hvis man tager et lån.«

»Det, at det så koster op mod 400 procent eller mere i årlige omkostninger, nedtones,« siger han.

»Det er en form for manipulation, når man bevidst påvirker forbrugerne til en ufornuftig låntagning, selvom det faktisk kan skade deres privatøkonomi.«

Et andet aspekt, som bekymrer Forbrugerrådet Tænk, er, at det ofte er unge, som bliver tiltrukket af kviklånene.

I tilfældet med Folkelånet ser Morten Bruun Pedersen også reklamerne med landsholdsfodbold som en trækplaster for især unge mænd.

»Et vigtigt parameter for at være med i nogle fællesskaber er, at man har råd til det. Råd til fodboldkampe eller råd til skiferier. Det er især de unge, som fanges i den fælde,« siger seniorøkonomen.

Han fortæller, at Forbrugerrådet Tænk i nogle tilfælde har oplevet unge mænd, der har optaget gæld i kviklån på 70.000 kroner med årlige omkostninger på 800 procent.

Det giver renteudgifter for flere hundrede tusinde om året.

Selvom Folkelånet ligger i den lave ende i forhold til konkurrenternes renter, så mener Morten Bruun Pedersen stadig, at et lån på 5.000 kroner med en årlig omkostning på 282 procent er meget højt.

»Det er et lån, som er lige så giftigt som de andre kviklån.«

Administerende direktør i Folkelånet siger, at de er blandt de bedste i branchen til at kreditvurdere deres kunder, og at Forbrugerrådet Tænk ikke forholder sig til virkeligheden.

»De forstår ikke, at helt almindelige mennesker har behov for et forbrugslån en gang imellem. Der er ikke så meget hokuspokus i det. Det handler om, at vi er en dansk virksomhed, der låner til helt almindelige danskere.«