Det kan sjældent betale sig for boligejere at konvertere deres boliglån, men hvis man absolut vil gøre det, så bør man kigge mod flekslån.

Sådan er holdningen hos Karsten Engmann, privatøkonomisk rådgiver og indehaver af Pengeministeriet, i seneste udgave af podcasten Euroinvestor Livsstil.

»Du risikerer at få omsat dit boliglån til højere rente, og hvis ikke renten falder igen, så mister du den her gevinst. Du gør dig faktisk til spekulant i din ejendom,« siger Engmann.

Renterne på boliglån har haft kurs mod månen i år, og det har fået hundredtusindvis af danske boligejere til at høvle deres restgæld ned ved at omlægge deres lån i mursten og tage et lån med højere rente.

Men boligkonverteringer er »ikke så enkelte, som man går og tror«, påpeger Karsten Engmann og henviser til, at der er for det første er 14 forskellige omkostninger forbundet med en konvertering.

Desuden, påpeger økonomen, skal man som boligejer huske på, at på den anden side af boliglånsbordet sidder der store pensionskasser, som køber realkreditobligationerne. Karsten Engmann vil vove at påstå, at de alt andet lige er lidt skarpere til det økonomiske spil end en regulær boligejer.

»Der er mellemænd i en konvertering: banker, realkreditinstiutter, så er der transaktionsomkostninger ved at handle. Så skulle boligejeren gå hen og vinde på den her, så vil jeg sige, det er ret imponerende, at man som boligejer kan vinde både det, det koster mellemændene, og det, det koster at få pensionskasserne til at gå med på aftalen,« mener Engmann.

Hvis fristelsen til at høvle restgælden ned alligevel overstiger alle advarsler, så er Karsten Engmanns råd, at man vælger et variabelt lån.

Den garvede økonom henviser til studier, som viser, at uanset hvordan man vender og drejer boligrenternes bevægelser, så vil det over en 15-årig periode svare sig at ligge i variable lån.

Går man fra et fastforrentet lån over i et variabelt et af slagsen, skal man dog huske på, at ens risiko ændrer sig, og man skal have luft nok i økonomien til at betale »urimelige høje renter«, som Engmann kalder det, i perioder.

»Du påtager dig en helt anden risiko, end det, du har haft hidtil,« bemærker Karsten Engmann med henvisning til folk, der rykker fra fastforrentede til variable lån.

Den garvede økonom mener, at man kan hente 1 mio. kr. i sin boligøkonomi på andre måder end gennem en konvertering. Det kan du blive klogere på i seneste afsnit af Euroinvestor Livsstil.

Denne artikel er fra Euroinvestor.