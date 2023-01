Lyt til artiklen

Recessionstruslen har fået investorer til at søge mod sikre havne i aktiemarkedet.

Men nu er aktierne i den del af markedet blevet for dyre, lyder advarslen fra TheoTrades professor Jeff Bierman, der er teknisk analytiker hos børshuset, ifølge MarketWatch.

Han ser en risiko for, at aktier inden for stabilt forbrug vil falde tilbage - også selv om de historisk har ydet bedre beskyttelse mod kursfald, når recessionen truer.

For ham at se er der imidlertid ved at blive opbygget en boble blandt aktier inden for stabilt forbrug, fordi aktierne med hans ord er blevet »overkøbt« og »for dyre«.

Han benytter sig af teknisk analyse, hvor man forsøger at identificere mønstre eller trends i kursudviklingen, som giver et kvalificeret bud på, om aktierne skal op eller ned. Det kan du læse mere om i Teknisk analytiker: Forstå tegnene i teknisk analyse.

»Vi er på vej ind i en recession, og aktier inden for stabilt forbrug prissættes som vækstaktier, selvom de faktisk er værdiaktier. Marubozo signalerer (teknisk analyse-signal, red.), at vi står i en meget dybere korrektion i forbrugsvarer, end vi har oplevet i de sidste par dage,« skriver børshuset i en kommentar til sine kunder.

Vi taler om den del af aktiemarkedet, hvor vi finder selskaber som Walmart, Procter & Gamble, Nestlé, Coca-Cola og Campbell Soup. I nedgangstider, hvor investorerne frygter for selskabernes indtjening fremhæves sundhedssektoren og sektoren stabilt forbrug, fordi forbrugere selv i krisetider har brug for mad og medicin.

Multiplerne i hver af sektorerne i aktieindekset S&P 500 er ifølge ham nødt til at have været en-cifret, inden vi har en bund i aktierne, dvs. inden at investorerne begynder at købe op igen. De dele af markedet, der er rettet mod computerchips, olie og forbrugsvarer har været der, mens stabilt forbrug ifølge ham er 'ikke engang er tæt på'.

Denne artikel er skrevet af Euroinvestor.