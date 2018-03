2017 har været en succes for Adidas med danske Kasper Rørsted ved roret. 2018 bliver sværere.

Frankfurt. Salget af sko, tøj og de myriader af andre sportsprodukter, der bærer Adidas' tre striber, steg solidt i 2017.

Det viser regnskabet fra Adidas, der siden 2016 har været styret af danske Kasper Rørsted.

I 2017 øgede Adidas salget til 21,2 milliarder euro - 158 milliarder kroner. Dermed solgte Adidas for næsten 15 procent mere end i 2016.

- 2017 var et stærkt år både finansielt og set på driften af selskabet. Vi gjorde store fremskridt i vores mission om at blive verdens bedste sportsfirma, lyder det.

Mens omsætningen steg solidt, fulgte overskuddet ikke med i samme hast. Adidas tjente 1,1 milliarder euro i 2017, en stigning på lidt over syv procent.

Det gik da også frem over det meste af verden. Adidas, der også ejer Rebook, fortæller om tocifrede vækstrater i så godt som alle regioner.

- Væksten i regionerne Kina og Nordamerika var specielt stærkt, skriver Adidas.

Hullet i osten er Rusland og Østeuropa, der har det svært. Rusland er underlagt sanktioner og store lande som Ukraine oplever økonomisk og politisk uro.

- Salget i Rusland/CIS (En gruppe af tidligere medlemmer af Sovjetunionen red.) faldt med 13 procent, hvilket reflekterer den fortsat udfordrede forbrugslyst og butikslukninger året igennem, skriver Adidas.

Kasper Rørsted er ved at gennemføre en større strategi for Adidas, der ikke bare skal blive større men også bedre til at tjene penge.

- 2018 bliver en milepæl på vejen til at nå vores langsigtede mål for 2020. Vi forventer en vækst med god kvalitet, der vil øge overskuddet, skriver Kasper Rørsted i regnskabet.

For 2018 sigter Adidas efter en salgsfremgang på 10 procent og en vækst i driftsoverskuddet på 9-13 procent.

I forbindelse med regnskabet løfter tøjkoncernen desuden sine langsigtede mål, så den nu går efter en overskudsgrad på 11,5 procent i 2020 mod tidligere 11 procent.

