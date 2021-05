Har du også lagt mærke til de mange reklamer for den fremadstormende netbutik About You?

Modefirmaet har base i Tyskland, men blandt storaktionærerne er en af Danmarks rigeste mænd: Anders Holch Povlsen.

Netbutikken går snart på børsen i Frankfurt, og ifølge Finans.dk kan Bestsellers ejer vente et pænt afkast på den konto.

Mens en stor del af modebranchen blev hårdt ramt af coronakrisen, ser det anderledes ud for de netbaserede forretninger. Og også About You havde et godt år trods pandemien.

Det seneste regnskab viser, at omsætningen i About You er steget med 57 procent i 2020/21 til 8,7 milliarder kroner.

Finans.dk citerer Reuters for oplysninger om, at virksomheden er på vej på børsen og ventes at sælge nye aktier for 4,5 milliarder kroner. De nuværende ejere vil angiveligt også sælge ud af deres aktier. Det vil formentlig få værdien i det syv år gammel selskab til at stige til omkring 22 milliarder kroner.

Anders Holch Povlsen er den næststørste aktionær i About You. Hans investeringsselskab Heartland A/S købte i 2018 28 procent af selskabet.

Ifølge erhvervsmediet anslås Bestseller-chefens ejerandel til at være hele seks milliarder kroner værd.

Bortset fra de pæne tal i regnskaberne har møgsagerne ellers hobet sig op for rigmanden det seneste år.

Først kom han i modvind, fordi han under coronakrisens første nedlukning ikke ville betale husleje for sine butikker, før han havde fået udbetalt hjælpepakker. En holdning, han blev nødt til at ændre efter massiv kritik.

Så kom historierne om de dårlige arbejdsforhold for chauffører og lagerfolk hos Nemlig.com, hvor Holch Povlsen også er blandt ejerne.

Endelig har han fået kritik af udenrigsministeriet for at samarbejde med diktaturet i Myanmar, hvor Bestseller indtil 19. marts fik produceret tøj på tre fabrikker.