Det er egentlig først mandag, at der officielt bliver åbnet for at kunne tjekke årsopgørelsen, men de seneste år er Skattestyrelsen tyvstartet, og man har allerede kunnet tjekke den fredag eftermiddag eller aften.

Historisk set plejer tre ud af fire danskere at få penge tilbage, fordi de har betalt for meget i skat det seneste år.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank, hænger det blandt andet sammen med, at mange gerne vil undgå en ubehagelig overraskelse.

- For det første er der mange, der ikke vil risikere at skulle betale penge for at undgå et skattesmæk. Derudover kan der være nogen, som bruger det lidt som en slags opsparing.

- Samtidig handler det også om, at der bliver lagt rigtig mange oplysninger ind automatisk om en i Skattestyrelsens system, som nok er til den sikre side, siger hun.

Sidste år fik hver enkelt, der fik penge retur, i gennemsnit udbetalt 4717 kroner.

Samlet udbetalte Skattestyrelsen 16,2 milliarder kroner til 3,4 millioner borgere.

Årsopgørelsen bliver blandt andet dannet på baggrund af oplysninger fra ens bank, forsikringsselskab og arbejdsgiver.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen er det en god idé at gå oplysningerne igennem.

Hun peger især på kørselsfradraget, som er værd at tjekke efter. Her er det vigtigt at tjekke, om det korrekte antal arbejdsdage står der, og om afstanden fra hjemmet til jobbet passer.

Samtidig peger hun på, at man skal huske at indberette håndværkerfradrag, der giver mulighed for at få skatterabat på blandt andet håndværkere, rengøringshjælp eller børnepasning.

Hvis man er en af dem, der får penge retur, vil de være på ens konto 3. april.

Det er dog ikke alle, der kan se frem til at få penge tilbage. Sidste år måtte omkring en million betale i gennemsnit lidt over 6000 kroner tilbage.

Er uheldet ude, er det en god idé at indbetale pengene med det samme, da der er en rente på to procent fra 1. januar, til man indbetaler pengene.

/ritzau/