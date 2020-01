En lang tradition med vækst i antallet af passagerer blev brudt hos det norske flyselskab Norwegian i 2019.

Efter en årrække med massiv fremgang havde Norwegian i 2019 færre passagerer om bord på sine fly.

Det norske flyselskab har i år sat sine vækstplaner på pause for at rette op på en skrantende økonomi.

Samtidig har Norwegian været klemt af et flyveforbud for 18 af sine fly af typen Boeing 737 MAX, der bliver undersøgt efter to styrt med flytypen i 2018 og 2019.

De to forhold har betydet, at der har været færre passagerer om bord.

Samlet fløj 36,3 millioner passagerer med det norske flyselskab sidste år. Det er et fald fra 37,3 millioner i 2018.

Det viser Norwegians egne trafiktal, der er offentliggjort tirsdag.

Selv om Norwegians vækst bakker, kan selskabet til gengæld glæde sig over, at de finansielle resultater har været i bedring gennem året.

I tredje kvartal, der er det seneste offentliggjorte regnskab, fik Norwegian et overskud før skat på 1,6 milliarder kroner.

Det er en forbedring på 38 procent sammenlignet med året før og det bedste kvartalsresultat nogensinde.

Resultaterne har været hjulpet af en ny strategi, hvor fokus er skiftet til indtjening frem for vækst.

Det betyder blandt andet, at der i år skal spares cirka 1,7 milliarder kroner.

Planen betyder også, at en række ruter er blevet sløjfet. Det gælder blandt andet langdistanceruter fra København, som står til at lukke.

Norwegians administrerende direktør, Jacob Schram, siger i en skriftlig kommentar, at strategien har vist sit værd.

Han fremhæver desuden, at billetpriserne har været stigende i 2019, og at bookingerne for de kommende måneder ser gode ud.

Jacob Schram er afløseren for den mangeårige topchef Bjørn Kjos, der trak stikket som direktør sidste år. Jacob Schram tiltrådte 1. januar.

