Aarhus Street Food har i sine snart tre år lange levetid været en stor succes.

Nu kan madmarkedet så præsenteret regnskabet for 2018, og det ser aldeles godt ud.

Efter skat kan Aarhus Street Food nemlig prale af et overskud på hele 6,1 millioner kroner.

Og det glæder Thomas Bendtsen, der sammen med sin kone Britt Vorre står bag Aarhus Street Food.

»Selvfølgelig er vi meget tilfredse, når man tænker på, at ingen rigtig troede på os i begyndelsen. Men det er vigtigt for mig at sige, at overskuddet ikke kommer af at profitere direkte på madboderne. De betaler hver især en fast leje og udgifter til fælles faciliteter, som lige netop dækker vores udgifter til leje og drift af garagen. Bodernes omsætning rører vi ikke ved. Vi tjener vores penge gennem salg af drikkevarer,« siger han til Aarhus Stiftstidende.

Aarhus Street Food er placeret i en tidligere DSB-garage ved byens rutebilstation og slog første gang dørene op tilbage i 2016. Fra begyndelsen var stedet yderst velbesøgt, og i dag er det årlige besøgstal oppe på 1,3 millioner personer.

Madmarkedet har hvert år præsenteret et overskud, men 2018 står dog tilbage som det bedste regnskabsår, efter de i 2017 landede et overskud på fem millioner kroner.

Aarhus Street Food har i alt 25 boder.