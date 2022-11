Lyt til artiklen

En restaurant i Aarhus må se sig nødsaget til at lukke.

Restaurant Reel må dreje nøglen om, når kalenderen siger 2023.

Det skriver restauranten i et opslag på Facebook.

»Det er med tungt hjerte, at vi desværre må meddele, at Restaurant Reel lukker. Beslutningen har på ingen måde været nem, for Restaurant Reel har været - og er stadigvæk - vores hjertebarn,« skriver Restaurant Reel.

Lukningen af Restaurant Reel sker et år efter, at den åbnede i sommeren 2021.

»Vi lover at give den hele armen, så vi stopper på toppen og lukker og slukker med et brag 31/12 2022. Og tak til alle jer, der har besøgt os de sidste halvandet år - det er vi sindssygt taknemmelige for. Vi håber at se jer til et sidste, helt reelt måltid inden årets udgang,« lyder fra restauranten.

Hvorfor Restaurant Reel må lukke, skriver de intet om.