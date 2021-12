Aarhus Kommune vil nu opsige en millionkontrakt med it-firmaet KMD. Det skyldes, at der er stor risiko for, at kontrakten er indgået i strid med reglerne og dermed ulovligt.

Sådan lyder vurderingen fra kommunens egne eksterne advokat.

Det kan B.T. Aarhus afsløre på baggrund af dokumenter i sagen.

I et notat til Børn- og Ungeudvalgets politikere skriver forvaltningen, at man har truffet beslutning om at opsige en it-aftale med KMD A/S på 10.063.470 millioner kroner.

I oktober 2020 indgik Aarhus Kommune den omtalte kontrakt med firmaet KMD A/S og købte et it-system, kaldet KMD Institution.

KMD Institution er et pladsanvisningsystem på dagtilbudsområdet. Kontrakten løber over fire år.

Aarhus Kommunes eksterne advokat fra Dahl Advokatparnterselskab blev bedt om at vurdere sagen på baggrund af en henvendelse fra et andet it-firma.

Her var kommunens eksterne advokats anbefaling tydelig:

Kontrakten skulle opsiges.

Det skyldes, at Klagenævnet for Udbud i en eventuel klagesag med stor risiko ville komme frem til, at »miniudbuddet på SKI aftale 02.06 ikke er gennemført i overensstemmelse med udbudslovens regler samt anvendelsesområdet for SKI aftale 02.06,« lyder det i den eksterne advokats vurdering.

Derfor har Aarhus Kommune besluttet at opsige aftalen med virkning fra 1. januar 2023.

Helle Bach Lauridsen, der er fungerende forvaltningschef for Pladsanvisningen i Aarhus Kommune, forklarer i et skriftligt svar, at man har været af den opfattelse, at aftalen blev anvendt i overensstemmelse med udbudslovens regler.

»Indledningsvist skal det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud ikke har taget stilling til, om kontrakten er indgået i strid med udbudslovens regler. Der skal dog ikke være tvivl om, at Aarhus Kommune ønsker konkurrence af de offentlige kontrakter.«

»Udbudsreglerne er komplekse, hvorfor en tvivl om lovligheden indebærer, at Aarhus Kommer har valgt at opsige kontrakten med KMD,« skriver de i et svar.«

Aarhus Kommune har set det nødvendigt at annullere kontrakten i 2023 og altså ikke med øjeblikkelig virkning.

»Aarhus Kommune arbejder på et genudbud. Frem til at kontrakten er genudbudt, har Aarhus Kommune et behov for at være aftaledækket. KMD’s løsning understøtter blandt andet at kommunens borgere kan ansøge om plads i kommunens dagtilbud. Herudover understøtter løsningen, at Aarhus Kommune kan opfylde kommunens forpligtelser i henhold til dagtilbudsloven.«

»Dette gælder både forpligtelsen til at stille et digitalt selvbetjeningsværktøj til rådighed for borgerne, i forbindelse med ansøgning om plads i dagtilbud, samt kommunens lovpligtige pasningsgaranti. For Aarhus Kommunes medarbejdere er løsningen desuden et arbejdsværktøj til brug for planlægningen af pladserne i kommunens dagtilbud.«

KMD har ikke ønsket et interview med B.T. Aarhus, men har sendt et skriftligt svar, hvor de skriver, at det er helt inden for rammerne, at aftalen, at kommunen kan opsige aftalen, som det er tilfældet her.

»Vi tager kommunens opsigelse af aftalen til efterretning. Det er helt inden for rammerne af den SKI-aftale, som KMD Institution er udbudt på, at kommunen kan opsige aftalen, som det er tilfældet her.«