Med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen vil muligheden for digitale møder udløbe 1. oktober.

Man burde tage ved lære af de erfaringer, der er gjort under coronakrisen, når man nu skal til at genåbne beskæftigelsesindsatsen.

Det mener blandt andet den tværfaglige a-kasse Ase og fagforbundet HK.

De ærgrer sig over, at muligheden for at afholde digitale forløb med genåbningsplanen er sat til at udløbe 1. oktober.

- Coronakrisen har givet os en række positive erfaringer med digital kommunikation, som vi skal fastholde, når Danmark er tilbage i gear, siger Karsten Mølgaard Jensen, der er administrerende direktør i Ase.

Under coronakrisen har landets jobcentre stort set været lukket ned, og kravene til de ledige har været suspenderet.

Men mange a-kasser og jobcentre har under suspensionsperioden i stedet haft digital kontakt med de ledige.

Onsdag har Beskæftigelsesministeriet meldt ud, at beskæftigelsesindsatsen åbnes igen.

Vest for Storebælt vil der igen være mulighed for, at ledige kan møde fysisk op i jobcentrene, mens det til en start skal foregå digitalt øst for Storebælt, hvor det offentlige endnu ikke er genåbnet i samme grad.

Men uanset hvordan udbruddet af coronavirus udvikler sig landet over, bør muligheden for digitale møder blive opretholdt, mener Ase.

Også i HK Kommunal mener næstformand Mads Samsing, at man bør bruge genåbningen til at gentænke beskæftigelsesindsatsen.

- Giv medarbejderne friere hænder til at foretage opfølgning ud fra en faglig vurdering af, hvad der giver bedst mening for den enkelte. Der er for eksempel rigtig gode erfaringer med telefonisk og digital kontakt under den delvise suspension, siger han i en pressemeddelelse:

- Det bør der fortsat være mulighed for også efter den 1. oktober. Både for borgernes skyld og for medarbejdernes.

Ifølge beregninger fra Kommunernes Landsforening, KL, skal der nu gennemføres mere end en halv million samtaler i jobcentrene, inden sommeren er slut.

Det skyldes, at lovkravet om at ledige skal til op til seks samtaler det første halve år, ikke er blevet sat i bero på trods af coronakrisen.

Men de digitale og telefoniske samtaler tæller ikke med i statistikken, hvorfor KL forventer, at der nu bliver alt for travlt på jobcentrene.

Ikke mindst fordi der forventes at komme en stor mængde nye ledige den kommende tid.

/ritzau/