Akademikernes A-kasse fyrer vicedirektør, der fortalte om sin chefs middage på a-kassens regning.

Akademikernes A-Kasse har fyret vicedirektør Lars Kreutzmann. Han må dermed konstatere, at han ikke overlever det stormvejr, som a-kassen er kastet ud i, efter at Kreutzmann selv bidrog til at afsløre sin tidligere chefs "kritisable forhold".

Kreutzmanns fyring er blevet meldt ud fredag på Akademikernes A-kasses hjemmeside.

A-kassen har tiltrukket sig opmærksomhed, efter at den i slutningen af september fyrede direktør Michael Valentin. Der blev ikke givet nogen årsag til offentligheden.

Valentins tid blev dog genstand for to advokatundersøgelser, til trods for at bestyrelsesformand Allan Luplau forsikrede om, at intet kriminelt var hændt.

Ekstra Bladet skriver i oktober, at a-kassen har politianmeldt Valentin for at have modtaget dyre vinrejser fra a-kassens leverandør. Valentin erkender "sjusk" men afviser, at det er kriminelt.

I december anmelder a-kassen Valentin endnu en gang. Denne gang for middage med vinsmagning for Valentin og hans netværk.

Valentin erkender, at a-kassen har betalt for middagene, men mener ikke at der er tale om private middage.

Sagen har kostet store dele af ledelsen i Akademikernes A-kasse jobbet. Bestyrelsesformand Allan Luplau har annonceret, at han trækker sig. Det samme gør de to næstformænd i bestyrelsen.

Den konstituerede direktør efter Valentin har også trukket sig sammen med chefen for sekretariatet.

Fredag står det klart, at vicedirektør Lars Kreutzmann ifølge a-kassen selv har "bidraget væsentligt" til, at Valentins adfærd som direktør kom frem. I samme meddelelse fra a-kassen står, at Lars Kreutzmann er blevet fyret.

- Lars Kreutzmann har i væsentlig grad bidraget til opklaringen af flere af de mange kritisable forhold under Michael Valentins ledelse, skriver a-kassen.

- Vi vil gerne takke Lars Kreutzmann for dette arbejde. Men vi har desværre måttet konstatere, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at samle den resterende ledelse efter Michael Valentin i et fælles fortsat konstruktivt samarbejde.

Akademikernes A-kasse har i stedet konstitueret den anden vicedirektør, Mette Gregersen, som ny direktør. Hun bliver dermed foreløbig leder af Danmarks største a-kasse med 230.000 medlemmer.

Bestyrelsen i Akademikernes A-kasse ønske ikke at svare på spørgsmål i forbindelse med fyringen.

/ritzau/