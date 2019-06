En af verdens rigeste mænd er 95 år, og et nyt regnskab viser, at hans formue bliver ved med at stige, uden han dog har arvinger i kø til formuen.

Du kan kende ham på hans karakteristisk uldne røde hue, som han næsten altid har på. Den er strikket af hans kone og siger meget om den norske rigmand.

Vender man den på vrangen, står telefonnummeret skrevet med beskeden: '500 kroner i findeløn'.

Olav Thon er en herre, der ikke ødsler med pengene, og samtidig er han kendt for at styre sit ejendomsimperium, Olav Thon Gruppen, med hård hånd. Han ejer en lang række hoteller og storcentre.

I 2018 tjente Olav Thon 3,4 mia. kr. efter skat, viser et nyt regnskab ifølge Finans. Omsætningen var på 8,5 mia. kr., skriver mediet.

Han har en anslået formue på 33 mia. kr., men det betyder ikke det store for ham.

»Man kan jo ikke tage dem med sig, når man dør,« har Olav Thon tidligere udtalt ifølge Finans.

Han har ingen børn til at arve sit imperium, og derfor valgte han i 2013 at donere alle sine aktier i livsværket til en fond. Den har til opgave at forvalte virksomheden og støtte videnskabelig forskning og iværksætteri.