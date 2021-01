Lidt færre end forventet meldte sig ledige i USA den seneste uge. Niveauet er dog fortsat skyhøjt.

Den seneste uge har 900.000 amerikanere meldt sig ledige og søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det viser tal fra det amerikanske beskæftigelsesministerium.

Det er anden uge i træk, at antallet, som har meldt sig ledige og søgt om understøttelse, ligger over 900.000.

Udviklingen er ærgerlig, efter at der siden efterårsferien har været mellem 700.000 og 900.000 nytilmeldte ledige om ugen.

Det mener Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank.

- Det er en ærgerlig udvikling, men heller ikke overraskende i en tid, hvor smittebølgerne påvirker økonomien, skriver han i en kommentar.

Antallet af amerikanere, som fortsat er ledige og får understøttelsen, falder til knap 5,1 millioner.

Det er noget lavere end i foråret, hvor der var mere end 7 millioner amerikanere, som meldte sig ledige om ugen.

- Dagens ledighedstal skal dog ikke negligeres af den grund, da de stadig overgår de værste uger af finanskrisen, hvor vi aldrig så meget mere end 700.000 nytilmeldte ledige på en uge, siger Anders Christian Overvad.

Landet har reelt set langt flere arbejdsløse end de 5,1 millioner, som figurerer i opgørelsen.

Det skyldes, at den blandt andet ikke medtager de amerikanere, som er tilknyttet nogle af de særlige ordninger, der er lavet under epidemien.

Samtidig er der også amerikanere, som er arbejdsløse, men ikke får nogen understøttelse.

Knap 16 millioner amerikanere - der bor knap 330 millioner i landet - får arbejdsløshedsunderstøttelse på den ene eller anden måde.

Af dem er omkring 9 millioner ifølge Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen, på midlertidige pandemiordninger, som udløber i marts

- Med den nuværende situation in mente og tempoet på genopretningen, så kan der dog meget vel blive brug for en ny forlængelse eller en ny form for økonomisk håndsrækning til de arbejdsløse amerikanere og amerikansk økonomi som helhed.

- Det er mulighederne heldigvis blevet markant bedre for nu, hvor demokraterne har fået et spinkelt flertal i Kongressen, skriver han i en kommentar.

/ritzau/