En fremgang i den private jobsektor har i september sørget for en samlet jobvækst herhjemme.

I september har 900 flere personer haft et lønmodtagerjob end i august.

Det viser foreløbige og sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Udviklingen dækker over, at der har været en beskæftigelsesfremgang på godt 4800 personer i den private sektor, mens den offentlige beskæftigelse er faldet med næsten 4000 personer.

Samlet er lønmodtagerbeskæftigelsen vokset med godt 31.500 personer set over det seneste år.

- Kongetallet for dansk økonomi viser, at der på trods af afmatningen i udlandet fortsat er pæn jobfremgang på det private arbejdsmarked. Det skal vi glæde os over, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en skriftlig kommentar.

- Virksomhederne er blevet mere forsigtige med at slå nye stillinger op, men niveauet for antallet af nye jobopslag er fortsat højt nok til at sikre yderlige jobfremgang, fortsætter han.

Ses der udelukkende på 2019, er der foreløbigt kommer knap 24.000 flere i arbejde.

Hos Arbejdernes Landsbank har cheføkonom Jeppe Juul Borre i en længere periode forventet en samlet beskæftigelsesstigning for året på 30.000.

- Beskæftigelsesstigningen er dog ikke på højde med foregående år på knap 50.000, hvilket er helt naturligt i takt med at der bliver færre ledige hænder.

- Beskæftigelsesstigningen understøttes midlertidig af en øget arbejdsstyrke. Hertil står deltidsbeskæftigede for en pæn del af beskæftigelsesstigningen de senere år, siger Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.

Det samlede antal lønmodtagere i september var på lige knap 2,8 millioner personer.

