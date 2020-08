Antallet af rejsende faldt 81,8 procent i Københavns Lufthavn i juli. Det ses også i Billund og Aalborg.

Selv om der er åbnet for rejser til en stribe lande i Europa, og en række flyselskaber har genåbnet flyruter, er der stadig langt tilbage til normalen for Københavns Lufthavn.

I juli, der normalt er højsæson, fløj 565.910 passagerer via lufthavnen. Det er et fald på 81,8 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det viser lufthavnens egne trafiktal, der er offentliggjort onsdag.

Situationen har også betydet, at der er vendt op og ned på listen over populære rejsemål.

Storbritannien ligger normalt på førstepladsen. Det er i juli blevet overgået af rejser til Norge, Tyskland, Spanien, Island og Frankrig samt indenrigsflyvninger i Danmark.

- Den gode nyhed er, at antallet af rejsende vokser. Den dårlige nyhed er, at genstarten går meget langsomt, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.

- I den normalt travle juli har vi år haft 18.000 passagerer igennem terminalerne hver dag. Sidste år var det 100.000 dagligt, siger han i en skriftlig kommentar.

Lufthavnen besluttede i sidste uge at iværksætte en større sparerunde. Det skyldes, at der er lange udsigter til, at antallet af passagerer kommer op på niveauet før corona.

650 ud af 2600 fuldtidsstillinger står til at blive nedlagt. Det rammer især ansatte i lufthavnens security-afdeling.

Set over hele 2020 er antallet af passagerer i Københavns Lufthavn faldet med 68,2 procent til 5,6 millioner.

Lufthavnen forventer i år et underskud på 450-750 millioner kroner.

Billedet med langt færre passagerer i sommerferien har også gjort sig gældende i de øvrige danske lufthavne.

I Billund Lufthavn og Aarhus Lufthavn er antallet af passagerer faldet henholdsvis 83 og 84 procent i juli i forhold til året før. Tilbagegangen i Aalborg Lufthavn har været på 63 procent.

Flere af de store aktører i luftfartsbranchen - blandt andet The International Air Transport Association (Iata) - forventer, at flyvningerne er tilbage til niveauet før coronakrisen i 2024.

/ritzau/