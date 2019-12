Ryan Kajis familie vidste nok ikke, hvad de havde sat i gang, da de i 2015 lod deres treårige søn anmelde legetøj på YouTube.

Dog skulle en video, hvor den unge youtuber åbner et stort æg fuld af legetøj fra Pixar-filmen 'Biler', vise sig at være livsændrende for den treårige.

Videoen, som i dag har over en milliard visninger, blev nemlig Ryan Kajis gennembrud, og i dag kan den nu otteårige dreng løbe afsted med titlen som verdens bedst betalte youtuber.

Det er Forbes, der har lavet en oversigt over de bedst betalte youtubere, og på listen er det tydeligt, at det er børnene, der render med millionerne.

Dog topper Ryan Kaji listen med en årsindtjening på 174 millioner kr.

Og drengens familie har da også kastet sig hovedkuls ind i deres søns youtubekarriere.

Da det gik op for Ryans forældre, at youtubekanalens besøgstal steg og steg, sagde moren sit job op for at dedikere sin tid til at hjælpe sin søn med at stige helt til tops i branchen.

Otteårige Ryan Kaji kalder i dag sin youtubekanal Ryans World, og hans succes omfatter både hans eget program på Nickelodeon samt hans helt egen serie af legetøj.