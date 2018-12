Erhvervsstyrelsen gør klar til at opløse mindre virksomheder, der ikke har registreret deres reelle ejere.

7000 virksomheder er blevet sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Virksomhedsejernes forbrydelse er hverken skattesvig, hvidvaskning eller lignende.

De har derimod overset eller undladt at reagere på henvendelser, som Erhvervsstyrelsen har sendt til virksomhedsejernes e-boks.

Henvendelserne drejer sig om en ny lov om registrering af virksomheders reelle ejere. Loven blev vedtaget af Folketinget sidste år.

Den skal gøre det helt tydeligt, hvilken fysisk person der i sidste ende direkte eller indirekte ejer virksomheden.

Loven blev vedtaget i kølvandet på flere opsigtsvækkende sager om blandt andet hvidvask, skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

Det er blandt andet foregået gennem stråmandsvirksomheder, som er kendetegnet ved, at den reelle ejer ikke er den, som offentligt står registreret.

Det var dog langt fra alle virksomhedsejere, der fik reageret på den nye lov og registreret de reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen udskød i første omgang svarfristen. Men den 19. oktober i år kunne styrelsen konstatere, at cirka 11.000 virksomheder endnu ikke havde registreret de reelle ejere. Det svarer til 3,5 procent af de berørte virksomheder.

Det fik Erhvervsstyrelsen til at varsle en tvangsopløsning af virksomhederne med fire ugers frist.

Efter de fire uger var gået, har Erhvervsstyrelsen sendt de 7000 virksomheder, det fortsat ikke havde registreret deres reelle ejere, til tvangsopløsning ved skifteretten.

- Det er rigtig mange virksomheder. De fleste er iværksætterselskaber eller andre mindre virksomheder, som måske ikke har helt styr på bogholderiet, og i iværksætterkredse er en del forholdsvis rystede over, at det er gået så hurtigt, siger Peter Kallermann, medejer af Kallermann Revision, til Helsingør Dagblad.

Det er dog ikke for sent at undgå tvangsopløsningen for virksomhederne, men det kræver, at der handles hurtigt.

Virksomhederne kan dog ikke selv klare skærene. Hvis først en virksomhed er sendt til tvangsopløsning, skal en godkendt revisor udarbejde en erklæring om, at kapitalen er til stede, og der ikke er ulovlige lån.

/ritzau/