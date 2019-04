Piloter i SAS i Danmark, Norge og Sverige strejker. Søndag aflyses 587 flyafgange.

64.000 passagerer rammes af flyaflysninger søndag, da 587 flyafgange aflyses.

Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Selskabet skriver, at de gør alt, hvad de kan for at hjælpe de rejsende.

- SAS bestræber sig på at nå en løsning så hurtigt som muligt for at minimerer påvirkningen for flere kunder, skriver selskabet.

Det er piloterne i SAS, der strejker. Strejken skyldes, at piloterne og SAS ikke har kunnet blive enige om indholdet i nye overenskomster.

Striden drejer sig kort fortalt om arbejdstid og løn.

Fredag blev 673 afgange aflyst, og det ramte 72.300 passagerer, mens der lørdag blev aflyst 329 fly, og 33.912 passagerer blev ramt.

/ritzau/