Danske Bank erkender, at banken har haft kunder i Estland, som den aldrig skulle have godkendt.

København. Op mod 6200 kunder i Danske Banks estiske filial har foretaget mistænkelige overførsler.

Det viser bankens egen undersøgelse af sagen, som er kulminationen på et længere forløb, hvor særligt Berlingske Business har afdækket hvidvask i banken i perioden 2007 til 2015.

Avisen har desuden anslået, at Danske Bank havde 3000 udenlandske kunder i Estland, men bankens egen undersøgelse har handlet om 10.000 udenlandske kunder. Her har advarselslamperne blinket ved de 6200.

- Heraf er langt størstedelen fundet mistænkelige. Samlet er det forventningen, at en betydelig andel af betalingerne er mistænkelige, skriver Danske Bank om kunderne.

Danske Bank skriver i undersøgelsen, at banken havde et stort antal udenlandske kunder i Estland, som aldrig skulle være lukket ind.

Derudover har der været transaktioner, der aldrig skulle have fundet sted.

Næsten alle de mistænkelige kunder er blevet indberettet til myndighederne af Danske Bank.

Berlingske Business har tidligere anslået, at mindst 53 milliarder kroner kan være hvidvasket gennem den estiske filial.

Danske Bank selv har ikke været i stand til at afdække, hvor mange mistænkelige penge der er røget gennem banken.

Banken når til gengæld frem til, at der har været alvorlige mangler i styring og kontrolsystemer, og at der ikke har været nok fokus på at dæmme op for hvidvask.

Danske Bank har mistanke om, at der har været ansatte i den estiske filial, som har stået i ledtog med kunder.

Banken lukkede ned for de mistænkelige kunder i 2015 og 2016, og den tidligere ledelse i filialen er skiftet ud.

Danske Banks topledelse og bestyrelse bliver juridisk frikendt for ansvar i undersøgelsen, men administrerende direktør Thomas Borgen stopper som følge af sagen.

Han var fra 2009 til 2012 ansvarlig for de estiske aktiviteter, men har siden 2013 været topchef.

/ritzau/