Tanken om at lægge penge til side til, når de sværere situationer viser sig, er ofte en god idé.

Senest måtte alle medarbejderne hos Maskinforretningen Jøla A/S i Brædstrup nemlig kigge langt efter deres løn i juni og står nu uden et arbejde.

Det skyldes, at firmaet med en historie på over 60 år må dreje nøglen om. Det samme gælder selskabet Jøla Ejendomme.

Man er løbet tør for likviditet. Det skriver Horsens Folkeblad.

Jøla A/S lever af at sælge landbrugsmaskiner og redskaber og står til at have mellem 10 og 20 ansatte.

Et dårligt regnskab i 2018 var med til at vælte selskabet i den dårlige retning, og torsdag i sidste uge valgte banken at lukke for kreditten.

»Det er en ret trist sag, for det er et gammelt firma med en lang historie. Værkføreren, som jeg var ude og afskedige i fredags, havde f.eks. været ansat i 30 år. Så det var en rigtig træls dag for mange i fredags, for nu at sige det på godt jysk,« siger advokat Jan Bech til Horsens Folkebald.

Jan Bech er kurator for konkursboet, og han mener ikke, at der vil blive likvider til overs, når gælden er klaret.

Ejendommen er nemlig pantsat for mere, end den er værd, så den ender formentlig i hænderne på banken.

Medarbejderne skal nu på jagt efter et nyt job, men de kan dog forvente at få udbetalt deres løn fra juni.

Jøla A/S kunne ikke udbetale lønnen, men den burde komme ind på kontoen fra Lønmodtagernes Garantifond.

Det har ifølge Horsens Folkeblad ikke været muligt at komme i kontakt med direktør for Jøla A/S, Jan Bilstrup.