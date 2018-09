Skattestyrelsen sætter den samlede skattepligtige indkomst for 53 virksomheder op med 6,1 milliarder kroner.

København. Godt et halvt hundrede danske virksomheder har fået en dyr hilsen fra Skattestyrelsen efter sidste års kontroller af interne handler mellem afdelinger i forskellige lande. Såkaldt transfer pricing.

Men ikke alle accepterer kravet. Det skriver Børsen.

Står det til Skattestyrelsen, skal 53 koncerner med danske afdelinger grave ekstra selskabsskatter frem fra kassen, fordi de har sat deres interne priser forkert over for koncernselskaber i udlandet.

Dermed har de ladet skattepligtig indkomst sive ud til mildere skatteklimaer.

Derfor bliver koncernernes samlede skattepligtige indkomst hævet med 6,1 milliarder kroner, eller cirka 115 millioner kroner i snit, som de nu skal betale skat af.

Det fremgår af Skattestyrelsens nye transfer pricing-redegørelse for 2017, der netop er sendt til Folketinget.

Trafikken går også den anden vej, da 39 virksomheder har fået sænket deres skattepligtige indkomst med 3,3 milliarder kroner.

Ifølge Kenneth Joensen, der er ny direktør for selskabsskat i Skattestyrelsen, er der dog et klart mønster, hvor styrelsen år efter år kræver mere ind, end der sendes tilbage.

- Noget af det handler om, at Danmark har været dygtige og tidligt ude på transfer pricing-området. Jeg tror, at det er en af grundene til, at tallene ser ud, som de gør, siger han til Børsen.

De kommende år får kontrollerne af transfer pricing også høj prioritet, tilføjer han.

Emballageproducenten Elopaks danske afdeling er en af de virksomheder, der har en aktuel tvist med Skattestyrelsen om transfer pricing.

Ifølge skattevæsnet har det norskejede selskab nemlig ikke brugt reelle priser, når man har handlet med den danske underafdeling.

Det nedbringer den danske indtjening, så selskabet ifølge skattevæsnet er sluppet 41 millioner kroner for billigt i skat.

Selskabet forventer, at sagen ender i retten, oplyser Morgens Juul, administrerende direktør for Elopak Danmark, til Børsen.

