509 meldte sig ledige torsdag. Det er et fald i forhold til sidste uge, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Antallet af nytilmeldte ledige under coronakrisen fortsætter med at være over det normale niveau.

Torsdag var der 509 nytilmeldte ledige i Danmark. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Der er tale om et stort fald sammenlignet med torsdag i sidste uge. Her meldte 2354 personer sig ledige.

Der er tale om et fald i antallet af nytilmeldte i forhold til gennemsnittet for en normal torsdag. En normal torsdag er defineret som torsdag i samme uge i årene 2015-2019. Her er antallet 856.

Faldet kan dog skyldes, at der er tale om en torsdag i påskeugen.

Gennemsnittet for torsdage i påsken for årene 2015-2019 er 351 nye ledige. Dermed var der torsdag 158 flere nytilmeldte ledige sammenlignet med normalt.

