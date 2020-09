Betal din motorgæld, ellers bliver nummerpladen klippet.

Så kontant har meldingen fra Skattestyrelsen været til 50.000 danskere.

Det skriver Finans.

Siden foråret har Skattestyrelsen sendt varselsbreve ud til 50.000 danske bilejere, som har været dårlige til at få deres motorgæld betalt.

Men den kontante udmelding har altså nu fået flere dårlige betalere til at svinge dankortet.

I løbet af de sidste 18 måneder har metoden indbragt 130 millioner danske kroner i alt.

»Vi synes, det har været ret effektivt. Vi kan se, at når vi har sendt varslingsbrevene afsted , så er der rigtig mange, der har betalt. Det er et godt middel til at ramme en svær gruppe,« fortæller Peter Thorgaard, underdirektør i Skattestyrelsen til Finans.

Han er glad for, at man nu har fået en et redskab op og køre, som kan få de enkelte dårlige betalere til at betale deres motorgæld.

Derudover oplyser han, at fire ud af 10 af de varslingsbreve, der er sendt ud, er blevet helt eller delvist betalt.

Ifølge Finans er det bilejere i Region Hovedstaden, der har fået flest varslingsbreve, og Region Nordjylland der har modtaget færrest.