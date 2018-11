Op mod 500 millioner gæster på den amerikanske hotelkæde Mariott kan være ramt af et sikkerhedsbrist.

Bristet daterer sig tilbage til 2014 og har ramt bookingsystemet for Starwood-hotellerne, oplyser kæden i en pressemeddelelse.

En intern undersøgelse viser, at en hacker har haft adgang til databasen og derfor kan have misbrugt oplysningerne i den.

Undersøgelsen blev sat i værk efter at et internt sikkerhedsværktøj, der slog alarm, fordi en ekstern forsøgte at få adgang til databasen. Det viste sig 19. november, at hackere havde havde kopieret og krypteret informationer.

»Vi er oprigtigt kede af, hvad der er sket,« siger Arne Sorenson, der er administrerende direktør for Mariott.

For omkring 327 millioner af de i alt 500 millioner gæster er der tale om, at hackerne har haft adgang til navne, e-mail-adresser, telefonnumre, adresser, pasnumre, fødselsdato, køn, Starwood-kontoinformationer samt oplysninger om ankomst og afrejse. Kortoplysninger er ikke blevet hacket, da disse er ekstra krypterede.

Starwood omfatter hotellerne W Hotels, Sheraton, Le Méridien og Four Points by Sheraton.

Ingen af disse hoteller er til stede på det danske marked. Her er kun ét Mariott-hotel på Kalvebod Brygge i København.