En kamp for bedre løn, for bedre sundhedsforsikringer og for at få - med deres ord - deres del af fortjenesten fik flere end 49.000 ansatte at sætte hårdt mod hårdt.

Efter mislykkede forhandlinger imellem dem og den ikoniske bilproducent General Motors nedlagde flere end 49.000 ansatte arbejdet, oplyser nyhedsbureauet AP.

33 fabrikker fordelt over ni stater blev ramt, ligesom 22 fordelingscentraler også blev en del af kampen mellem de ansatte og den amerikanske erhvervskæmpe.

Her ses en ansat ved samlebåndet Foto: HARRISON MCCLARY

