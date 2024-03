Allerede i år skal nyt overenskomstforlig give akademikerne i kommunerne lønstigning på knap seks procent.

41.000 akademikere i kommunerne har indgået et forlig om en ny overenskomst med en økonomisk ramme på 8,8 procent.

Det skriver fagforbundet Djøf i en pressemeddelelse.

Under forhandlingerne har Kommunernes Landsforening (KL) siddet på den ene side, mens paraplyorganisationen Akademikerne har siddet på den anden.

Antallet svarer ifølge sidstnævnte til 39.000 årsværk.

Akademikerne i kommunerne dækker et spredt spektrum af arbejdsområder, som blandt andet tæller byggeri, miljø og sundhed.

Den samlede økonomiske ramme følger det statslige forlig, der kom på plads for godt to uger siden.

Allerede i løbet af 2024 stiger de kommunale lønninger forventeligt med 5,76 procent. I 2025 venter både en lønforbedring og et løft af pensionen.

Formand for Djøf Offentlig Johanne Nordmann siger i meddelelsen, at det har været hendes prioritet at få løftet lønningerne.

- Når jeg har været rundt i landet på medlemsmøder, har beskeden været klar. Medlemmerne vil have mere i løn, for inflationen har kostet på købekraften.

- Jeg er tilfreds med, at vi med dette forlig reparerer på reallønnen.

Derudover har det også været vigtigt at kigge på fleksibiliteten for de mange akademikere, der har efterspurgt mere frihed i arbejdslivet.

I den forbindelse er det hensigten at indføre en opsparingskonto, hvor medlemmerne kan spare en mindre del af deres pension op og hæve den, hvis de har behov for midlerne til andre formål.

Derudover får medlemmerne mulighed for at spare op af ferie.

- De ordninger vil vi gerne bygge videre på, når vi mødes til forhandlinger igen i 2026, siger Johanne Nordmann.

Mandag indgik 36.000 akademikere i regionerne et overenskomstforlig. De to forlig ligner i store træk hinanden.

/ritzau/