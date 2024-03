Brancheforening vil have flere penge i tilskudspulje til fjernvarme. Minister er klar til at drøfte det.

Flere og flere danske boligejere bruger fjernvarme til at varme huset op i de kolde måneder og få varmt vand til morgenens brusebad.

Sidste år kom 40.000 nye fjernvarmeforbrugere til, så fjernvarmen nu bruges i over 1,9 millioner boliger - eller tæt på syv ud af ti i landet.

Det viser nye tal fra brancheforeningen Dansk Fjernvarme.

Og de næste år kan langt flere følge efter, siger direktør Kim Mortensen.

- Der er et historisk stort antal projektforslag, som fjernvarmeselskaberne har sendt ind og fået godkendt hos kommunerne.

Der har været stort fokus på at udskifte naturgasfyr, der i januar 2023 var i cirka 380.000 danske hjem, efter Ruslands invasion af Ukraine.

Priserne bragede op, mens en frygt for energimangel spredte sig. Her fik fjernvarme en nøglerolle i at udfase naturgas i krigens og klimaets navn.

Siden har der været travlt, og i 2022 fik 58.400 husstande fjernvarme.

Tallet faldt i 2023, men var stadig højere end de omkring 20.000 nye fjernvarmekunder, der årligt har været i en årrække.

Ifølge Dansk Fjernvarme er selskaberne udfordret af de lavere gaspriser, og det kræver en større indsats at få tilslutning til fjernvarmeprojekterne.

Aktuelt er der mange godkendte projektforslag i kommunerne.

Sidste år blev der godkendt projektforslag på konvertering af mere end 60.000 naturgaskunder. I år ventes forslag på yderligere 62.000 konverteringer frem mod 2028.

Det er dog ikke givet, at de ender med at blive til virkelighed. Det afhænger af, om der er entreprenører, som vil gennemføre det.

- Det andet er, at der skal sættes endelig økonomi på. Og her er det helt afgørende, at fjernvarmepuljen også fortsætter i de næste år, siger Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Fjernvarmepuljen er en pulje, hvor fjernvarmeselskaber kan søge om tilskud til projekter, hvor fjernvarmen udrulles i nye områder, og hvor olie- og gasfyr kan blive erstattet af fjernvarme.

Der er i år 150 millioner kroner i puljen, men selskaberne har søgt om tilskud på omkring 400 millioner kroner. Det er ifølge Dansk Fjernvarme et tydeligt signal om, at der skal flere midler i puljen.

- Det er klart, at det har udsat beslutningen for mange boligejere, at gasprisen er så lav nu, fordi vi har glemt, at den har været høj og formentlig bliver det igen, siger han.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) er parat til at drøfte flere midler til fjernvarmepuljen.

- Der er allerede givet 1,4 milliarder kroner til fjernvarmeselskaberne fra puljer for 2021-2024.

- Vi følger selvfølgelig udviklingen, og i Grøn Fond-forhandlingerne, som er i fuld gang, er flere midler til Fjernvarmepuljen blevet bragt op. Det drøfter vi selvfølgelig gerne, siger ministeren i et skriftligt svar.

/ritzau/