Skylder man penge til det offentlige, er der en chance for, at man i de næste måneder modtager et rykkerbrev.

Gældsstyrelsen har igangsat den største rykkerindsats i nyere tid rettet mod de mere end en million borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige.

I alt skylder borgere og virksomheder 58 milliarder kroner til det offentlige, oplyser Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Hvis man har gæld til det offentlige, er der en stor sandsynlighed for, at man inden for de næste måneder modtager en rykker fra Gældsstyrelsen.

- Styrelsen begynder fra denne uge aktivt at rykke mere end 400.000 skyldnere for deres gæld til det offentlige, står der i meddelelsen.

Rykkerbrevene er en del af den største rykkerindsats i nyere tid, hvor gældsmyndighederne forsøger at kontakte så stor en del af de 1,3 millioner borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige, som muligt.

/ritzau/