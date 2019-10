En større fødevareskandale har medført, at Mille Foods ledelse blev fyret for tre dage siden. Det sker, efter Fødevarestyrelsen har beslaglagt 400 paller med modermælkserstatning.

Det er brancheforeningens direktør mildest talt forbløffet over.

»Det er en helt usædvanlig sag. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at det kunne ske for nogen dansk virksomhed med den kontrol, jeg ellers kender fra virksomhederne og deres holdning til sporbarhed,« siger adm. direktør i Mejeriforeningen, Jørgen Hald Christensen, til Finans.

Det hele bunder i, at Mille Food har brugt en ulovligt importeret ingrediens i deres modermælkserstatning, som ikke har haft den rette dokumentation.

Ingrediensen, man ikke har kunnet spore, er valleproteinet lactoferrin. Den ulovligt importerede ingrediens stod administrerende direktør Steve Wang for at hente via firmaet Titan Trade Company.

Ifølge kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen bliver den virksomhed kategoriseret som 'en uregistreret leverandør', der har indført lactoferrin via et tredjeland uden om den lovpligtige grænsekontrol.

Mille Food skulle ifølge de danske myndigheder dermed have brugt kinseiske ingrediense i sine mælkeprodukter. Produkter, der bliver markedsført som danske i Kina.

Og Jørgen Hald Christensen frygter da også, at Mille Foods-sagen kommer til at ramme det danske renommé i Kina.

Det ville ifølge ham være en katastrofe, hvis det rammer andre danske mejeriproducenter, da Kina importerer mange danske mejeriprodukter.

Den fyrede ledelse bestod af den daværende administrerende direktør Steve Wang samt fabrikschefen og kvalitetsdirektøren.

Ifølge TV 2 Lorry gav Fødevarestyrelsen Mille Foods et påbud om at destruere omkring 400 paller med modermælkserstatning i starten af september.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk