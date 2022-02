Containerskibet Mumbai Maersk er stødt på grund ved den tyske Wangerooge i Nordsøen.

Det oplyser de tyske myndigheder ifølge Reuters torsdag.

Grundstødningen skete sent onsdag aften.

Der rapporteres ikke om tilskadekomne i forbindelse med det 400 meter lange containerskibs grundstødning, og der er heller ikke meldinger om lækage af brændstof.

Et første forsøg på at trække Mærsk-skibet ud på dybere vand slog fejl, men man vil ifølge Reuters gøre et nyt forsøg, når tidevandet er højere, siger en talsperson fra den tyske kystvagt til Reuters.

The position of Denmark-flagged 400-meter container ship Mumbai Maersk en route from Rotterdam in the Netherlands to the north-western German port city of Bremerhaven is seen near Wangerooge, Germany in this handout provided to Reuters on February 3, 2022.

»Det tidligst mulige tidspunkt er kl. 13.00,« siger talspersonen,

»Vi ønsker at vente på det bedste øjeblik. Om det er middagstidevandet eller aftentidevandet, er ikke klart endnu,« lyder meldingen desuden.

De tyske kystmyndigheder har ledt, bekræfter man, efter mulige lækager af brændstof under redningsoperationen, men man har ikke fundet noget, og årsagen til grundstødningen er endnu ukendt.

Mumbai Maersk var på vej fra Rotterdam til Bremerhaven.