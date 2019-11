Siden 1964 har KD Maskinfabrik ligget i den østjyske by Vejle.

Men nu er det slut.

I oktober stod det endegyldigt klart, at fabrikken med sine 39 ansatte lukker.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det sker ifølge mediet som en konsekvens af store millionbeløb, som selskabet bag havde i garanti til projekter i Mellemøsten.

Det var ellers en forretning med gang i tandhjulene, som nu er begæret konkurs.

Avisen skriver således, at ordrebøgerne var fulde - og omsætningen var da også på 26,4 millioner kroner sidste år.

Alligevel blev det dog kun et beskedent overskud sidste år på 46.000 kroner for virksomheden på Karetmagervej 25.

Advokat for boet Amalie Meldgaard fra Kromann Reumert fortæller dog, at kreditorerne ikke skal forvente at se mange kroner af de 46 millioner, som der indtil videre er indgivet krav på.

Det skyldes, at de fleste af KD Maskinfabriks aktiver er 'meget overbehæftet'.

Derfor forventes det, at det formentlig kun er lønmodtagerne i virksomheden, der kan få deres krav opfyldt.

Vejle Amts Folkeblad har forgæves forsøgt at få en kommentar fra selskabets ledelse.