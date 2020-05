Hvis 3F gennemfører sin strejke mod Jensens Bøfhus, kan restaurantkæden gå konkurs.

Den frygt lufter fagforbundet i en pressemeddelelse, og derfor udsætter 3F sin varslede aktion mod Jensens Bøfhus. Øverste direktør i kæden, Anders Nikolaisen, tager mildelst talt lunkent imod nyheden. Det kan du læse senere i denne artikel.

»Med Jensens Bøfhus’ meget skrøbelige økonomiske situation og med den store uvished om, hvordan det vil gå i restaurationsbranchen, når de lukker op på mandag, er vi i 3F bekymrede for, at Jensens Bøfhus vil gå konkurs,« lyder det fra Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær i 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

En konkurs er ikke ønskværdig for nogen, lyder det, og derfor holder 3F igen med at lægge pres på restaurantkæden.

Parterne har været i strid om en overenskomst, og det fik i marts ledelsen i Jensens Bøfhus til at varsle en lockout af 20 medarbejdere organiseret i 3F. Resultatet blev, at 3F indledte en blokade, der forhindrer Jobformidlingen i at sende ledige 3F-medlemmer på arbejde i restauranterne.

»De ansattes vilkår er blevet klart forværret, nu hvor overenskomsten ikke mere er gældende for restaurantkædens ansatte.«

»3F vil løbende vurdere situationen, i forhold til, hvornår forbundet vil genvarsle strejke og sympatistrejker, hvis Jensens Bøfhus afviser nye forhandlinger, men lige nu skal restauranterne have lov til at genåbne efter flere ugers lukning,« siger Peter Lykke Nielsen i pressemeddelelsen.

Fyrede 200

Jensens Bøfhus har været særligt hårdt ramt af corona-krisen. Grundet konflikten med 3F har restaurantkæden ikke kunnet få del i hjælpepakkerne fra regeringen.

For staten må ikke yde støtte til nogen af parterne under en arbejdskonflikt.

Da det stod klart, fyrede Jensens Bøfhus omkring 200 ud af 700 medarbejdere. Der er aktuelt 18 medlemmer af 3F ud af 450 medarbejdere i Jensens Bøfhus.

Direktør Anders Nikolaisen fra Jensens Bøfhus har sendt følgende kommentar til udmeldingen fra 3F om, at strejken udsættes:

»Det er da prisværdigt, og vi er glade for, at 3F afblæser den konflikt de annoncerede midt i Corona-krisen – den betød direkte at vi måtte afskedige 200 dygtige og gode medarbejdere, fordi 3F med deres corona-konflikt forhindrede os i at få lønkompensation.«

»Det gjorde virkeligt ondt, da jeg havde lovet mine folk, at vi ikke skulle fyre overhovedet. Det løfte blev selvfølgelig givet under forudsætning af, at vi fik lønkompensation som alle andre restauranter i branchen – men det blokerede 3F for.«

»Hvis 3F vil tilbage til bordet, som de siger, så skal de lægge våbnene (blokade og strejke) helt væk. Det har vi gjort.«

»Vi har ingen konflikt med 3F. Alt andet er useriøst og ikke noget jeg troværdigt kan forklare mine – nu tilbageværende – 450 dygtige, loyale og hårdtarbejdende medarbejdere.«

»Lige nu ansætter vi nye medarbejdere på samme vilkår, som 3F har indgået overenskomst med, hos vore kolleger hos Restaurant Flammen. Vi følger dermed 3Fs overenskomst,« siger Anders Nikolaisen.