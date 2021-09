Til næste sommer vil der være flere arbejdshjelme og sikkerhedsveste at spotte på Odense Havn.

Faktisk er der tale om op mod 380 nye medarbejdere, som rykker ind på Odense Havn.

Det er Stålvirksomheden Bladt Industries, der har vundet en stor Ørsted-ordre, der medfører, at de får brug for flere medarbejdere. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Arbejdsopgaven for Bladt Industries går ud på, at der skal placeres store stålfundamenter på havbunden.

De store stålfundamenter skal bære fremtidens 250 til 300 meter høje havvindmøller.

»Det er på alle måder et drømmescenarie for os at vinde ordrerne og at starte op med fuld produktion, når den nye produktionshal står klar,« siger CEO Anders Søe-Jensen fra Bladt Industries.

»Det viser, at beslutningen og den store investering var rigtig.«

Den store ordre kommer til at betyde, at virksomheden skal øge med op til 380 nye medarbejdere i produktionsperioden, som begynder i juli næste år.

»Vi er allerede begyndt med rekrutteringen frem mod produktionsstart i juli 2022,« siger Anders Søe-Jensen.