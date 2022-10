Lyt til artiklen

Bekymringerne vokser voldsomt i landbrugserhvervet.

En kommende CO₂-afgift på landbrugets udledninger af drivhusgasser vil nemlig komme til at koste hele 36.000 arbejdspladser, viser beregninger fra Landbrug & Fødevarer. Det skriver Finans.

Socialdemokratiet foreslog mandag en CO₂-afgift, der vil mindske udledningen af drivhusgasser med 50-54 procent inden 2025 og med 70 procent inden 2030.

Landbrug & Fødevarer har siden beregnet på de erhvervsmæssige omkostninger af CO₂-afgifterne – og de er ikke små.

Klimaafgiften, vil nemlig koste tusindvis af arbejdspladser i landbruget, vurderet ud fra en beregning af en afgift på 1200 kroner per ton CO₂.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, afviser over for Finans, at landbrugserhvervet ikke vil bidrage til en reduktion af CO₂-udledningerne, men at afgiften, der bedes om, er for omkostningsrig.

»Vi kan ikke acceptere, at man kun lægger sig fast på et virkemiddel i form af en afgift. Sådan en afgift vil føre til et tab af 20.000 til 30.000 arbejdspladser i landbruget og fødevareindustrien,« mener Søren Søndergaard.

I Danmark udleder landbruget cirka 10,6 millioner ton CO₂ årligt, hvilket svarer til 22,4 procent af Danmarks samlede udledning.