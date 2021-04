Fredag begynder Skattestyrelsen at overføre overskydende skat til 3,6 millioner, der har betalt for meget.

3,6 millioner borgere kan snarligt se frem til at få deres overskydende skat for 2020 sat ind på bankkontoen.

Skattestyrelsen begynder fredag at overføre overskydende skat, og samlet skal der udbetales 19,5 milliarder. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

I gennemsnit er der lagt op til en udbetaling på 5422 kroner. De fleste kan forvente at få pengene ind på kontoen fredag.

Hos Skattestyrelsen påpeger underdirektør Karoline Klaksvig, at det er en god idé at tjekke ens forskudsopgørelse for 2021, så man fremover undgår at betale et forkert beløb.

- For mange er det en god dag, når de får udbetalt overskydende skat. Men det er værd at huske på, at det er et tegn på, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2020.

- Derfor er det en god ide at benytte anledningen til at tjekke, om forskudsopgørelsen for 2021 stemmer, så man ikke kommer til at betale enten for meget eller lidt i skat i år, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Hvis man har gæld til det offentlige, eller ens ægtefælle har, vil den overskydende skat ikke blive udbetalt, men i første omgang gå til at afdrage på gælden.

Mens de fleste i Danmark får penge retur, er der 900.000 personer, som har betalt for lidt og dermed skal af med penge til Skattestyrelsen.

Der er i øjeblikket en samlet restskat på 7,1 milliard kroner. Det svarer i gennemsnit til 7744 kroner per person. Det beløb kan nå at ændre sig frem til 1. maj, som er fristen for at ændre for årsopgørelsen sidste år.

/ritzau/