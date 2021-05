Siden 24. marts har to millioner borgere bedt om at få udbetalt næsten 35 milliarder. Mandag er sidste frist.

Cirka to millioner lønmodtagere har bestilt i alt 34,7 milliarder kroner til udbetaling fra puljen af indefrosne feriepenge.

Det oplyser ATP i en pressemeddelelse.

Cirka 600.000 danskere har stadig mulighed for at bestille feriepengene, som er frigivet som en saltvandsindsprøjtning til at sparke økonomien i gang.

Fristen for at bede om pengene udløber 31. maj.

- Man kan søge til og med på mandag, hele dagen med. Der kan dog være ventetid, hvis mange søger samtidig.

- Derfor opfordrer vi til, at man ikke venter til sidste øjeblik, siger koncerndirektør i ATP Anne Kristine Axelsson.

Feriepengene er blevet udbetalt ad to omgange.

I efteråret blev der udbetalt 52,1 milliard kroner til cirka 2,3 millioner borgere.

Det var feriepenge for tre uger. 24. marts 2021 åbnede man for udbetaling af de sidste to ugers feriepenge.

Der er i alt 56 milliarder kroner i puljen til udbetaling. Det er således over halvdelen af midlerne, der nu er kommet til udbetaling.

Cirka 450.000 af de borgere, der søgte i første runde, har endnu ikke søgt i anden runde.

Pengene blev oprindelig indefrosset, fordi der blev indført en ny ferielov.

Egentlig var det planen, at de første skulle komme til udbetaling, når man går på pension.

Der er tale om penge, som lønmodtagerne selv har optjent i forbindelse med deres arbejde.

Hvis man vælger at lade pengene stå, vil de blive forvaltet af LD Fonde. Her vil de blive investeret, indtil man får dem udbetalt som pensionist.

Når man har bestilt udbetalingen via hjemmesiden borger.dk, vil pengene lande på kontoen i løbet af ti hverdage.

/ritzau/