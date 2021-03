Norwegian har fremlagt redningsplan. Kreditorer kan få del af tilgodehavende, mens kunder ikke får penge.

34.000 kunder med tilgodehavender hos flyselskabet Norwegian får ikke deres penge igen.

Det fremgår af den redningsplan, som Norwegian torsdag har lagt frem.

Selv om der er tale om mange tusinde kunder, er det samlet set et lille mindretal af de kunder, som har haft penge til gode fra aflyste rejser.

Norwegian oplyser, at 98 procent af de kunder, der havde booket billetter direkte hos flyselskabet, har fået deres penge frem til datoen 18. november.

Den dag blev Norwegian underlagt konkursbeskyttelse i Irland, som er en proces, hvor selskabet sammen med sine kreditorer skal forsøge at finde en løsning, så flyselskabet kan blive reddet.

I den proces er det ikke lovligt for Norwegian at udbetale refusioner til kunderne, og det er ikke lykkedes selskabet at finde en løsning for de kunder, som stadig manglede at få penge retur.

- Vi ville gerne have sikret fuld refusion til de udestående refusioner gennem rekonstruktionen, og vi er kede af, at det ikke er muligt, siger administrerende direktør Jacob Schram i en pressemeddelelse.

/ritzau/