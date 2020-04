For at styrke danske virksomheders likviditet er der skabt en midlertidig mulighed for rentefrie lån.

Fra tirsdag bliver det muligt for små og mellemstore virksomheder at søge om at få udbetalt moms som et rentefrit lån under coronakrisen.

Ifølge Skattestyrelsen kommer op mod 300.000 virksomheder til at kunne benytte sig af den nye lånemulighed.

- Vi ved, at mange virksomheder er presset på likviditeten, så vi forventer at modtage mange ansøgninger om lån.

- Dem sidder vi fra tirsdag klar til at behandle, og vi forventer at kunne udbetale de første penge i løbet af fem arbejdsdage, siger Peter Thorgaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Det er små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal af 2019, som kan få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Virksomhederne kan indsende ansøgning om udbetaling af lånet fra 5. maj og i en begrænset periode frem til 15. juni i år.

Også virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist 15. april kan benytte sig af lånemuligheden.

Det drejer sig om for eksempel tandlæger, fysioterapeuter og vognmænd.

Men der er også en række virksomheder, som ikke vil kunne få del i lånene, siger Peter Thorgaard.

Det gælder blandt andet for virksomheder, som inden for de sidste tre år har fået fastsat momsen foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en momsangivelse, som de skulle.

Men også virksomheder, hvor ejeren eller en i ledelsen er dømt for skatte- eller afgiftssvig inden for de sidste ti år, oplyser Skattestyrelsen.

For virksomheder, der har mulighed for at optage lån fra tidligere momsindbetalinger, skal lånet tilbagebetales inden 1. april 2021.

/ritzau/