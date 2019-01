Personalet i HR hos Salling Group får travlt i de kommende måneder med at læse ansøgningerne til de mange ubesatte stillinger i de nye Fætter BR-butikker.

For de nye ejere af den landsdækkende legetøjskæde skal bruge 300 nye medarbejdere for at besætte kasseapparaterne og vejlede kunderne i de 25 butikker, som bliver genåbnet i løbet af foråret.

Det fortæller den administrerende direktør i Salling Group, Per Bank, til B.T.

»Vi skal have fat i 300 nye kolleger til de 25 butikker. Vi går ud og søger efter dem, der er bedst til legetøj og service,« siger han og fortsætter:

»Jeg håber på, der kommer mange og gode ansøgninger.«

Meldingen kommer, efter at Salling Group tirsdag har offentliggjort, at det fondsejede selskab ikke alene vil åbne Fætter BR-butikker inde i Føtex- og Bilka-varehuse, men også på butiksstrøg og i indkøbscentre.

»Vi er en fondsejet, dansk virksomhed, der ser et formål i at gøre noget for danskerne og være med til at sikre, at der er fysiske legetøjsbutikker af en vis kvalitet, men det skal selvfølgelig også være en god forretning,« siger Per Bank og fortsætter:

»Når vi åbner 25 i stedet for de 90, Top-Toy havde, så er det med en forventning om, at vi kan skabe mere omsætning per butik og gøre det mere rentabelt.«

Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

»Desuden har vi nogle stordriftsfordele, hvor vi kan ligge eksempelvis HR, finans og logistik ind under det eksisterende.«

»Vi skal bare ud og have nogle gode mennesker til at stå i butikkerne,« siger han.

Overtagelsen af Fætter BR er sket, efter at Top-Toy i december annoncerede lukning af samtlige Toys'R'Us- og BR-butikker i Danmark, efter at virksomheden gik konkurs.

Efterfølgende indgik Salling Group, der blandt andet står bag kæderne Bilka, Føtex, Netto, Wupti.com og Salling Stormagasiner, en aftale med kurator i konkursboet om køb af Top-Toys samlede danske varelager samt rettigheder til at anvende BR-navnet på det danske marked.

Overtagelsen af legetøjskæden omfatter ikke tidligere Fætter BR-medarbejdere.