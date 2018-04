København. Lørdag fortsætter overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte i Forligsinstitutionen, hvor parterne i staten igen sidder over for hinanden.

Søndag skal parterne i kommunerne så igen forsøge at nå hinanden.

Fagforeningerne har varslet strejke, mens arbejdsgiverne har svaret igen med lockout. De kan træde i kraft fra henholdsvis 22. og 28. april.

Se tre mulige scenarier for det kommende forløb her:

1) Hvis forhandlingerne står helt i stampe, kan forligsmand Mette Christensen når som helst vælge at give op. Herefter kan de varslede konflikter bryde ud på femtedagen efter.

2) Hvis der fortsat er gang i forhandlingerne, men brug for mere tid, kan forligsmanden vælge at udskyde de varslede konflikter i to uger, hvorefter de kan bryde ud på femtedagen.

Det har forligsmanden allerede gjort en gang, men hun kan vælge at gøre det i alt to gange.

3) Der kan også komme så meget skred i forhandlingerne, at arbejdsgivere og lønmodtagere i stat, regioner og regioner enten selv bliver enige eller nikker ja til et mæglingsforslag.

Det skal herefter sendes til afstemning hos arbejdsgivere og lønmodtagere.

Kilder: Forligsinstitutionen.

/ritzau/