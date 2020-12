Salling Group er blevet mødt af kritik for at sælge ikke-fødevarer under corona-nedlukningen. Nu lukker de deres såkaldte nonfood-afdelinger i tre Bilka-butikker, men holder i første omgang fast i at sælge nonfood i resten af deres 15 butikker.

Fra 31. januar lukker Salling Group ned for nonfood-afdelingerne i deres tre todelte Bilka'er i Sønderborg, Viborg og Herning.

Siden jul og foreløbig frem til 17. januar har en stor del af landets butikker måtte lukke ned for at mindske spredningen af coronavirus, og der har Salling Groups konkurrenter ifølge Dansk Handelsblad ikke kunnet forstå, at man er fortsat med at sælge 'unødvendige' varer som tøj, parfume, bøger osv. i butikker som Føtex, Kvickly og som nævnt Bilka.

Pressechef i Salling Group Kasper Reggelsen udtaler til Finans.dk:

Butikkerne i Aalborg Storcenter er lukket ned med skodder, onsdag den 18. marts 2020. Regeringen meddelte tirsdag at natklubber, fitnesscentre, frisører, storcentre og en række andre butikker som følge at COVID-19 skal holde lukket fra onsdag kl.10. Fødevarebutikker er undtaget, oplyser statsministeren. På billederne er der kunder fra Bilka Storcenter og et apotek der holder åbent.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Butikkerne i Aalborg Storcenter er lukket ned med skodder, onsdag den 18. marts 2020. Regeringen meddelte tirsdag at natklubber, fitnesscentre, frisører, storcentre og en række andre butikker som følge at COVID-19 skal holde lukket fra onsdag kl.10. Fødevarebutikker er undtaget, oplyser statsministeren. På billederne er der kunder fra Bilka Storcenter og et apotek der holder åbent.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Siden foråret har vi fulgt alle regler og anbefalinger. Det gør vi også fremover. Derfor er det vigtigt for mig at sige, at vi ikke har fået et påbud om at lukke for nonfoodsalget i de tre Bilka’er. Der er bare rejst spørgsmål om, hvordan retningslinjerne skal forstås, så vi vælger nu at gøre det af egen drift for ikke at spilde alles tid.«

Han tilføjer, at det ikke betyder, at man også har tænkt sig at lukke for nonfood-salget i resten af deres Bilka-butikker, og overfor Dansk Handelsblad forklarer han desuden, at man vælger at lukke de tre afdelinger for at sikre myndighederne optimal arbejdsro til at håndtere den aktuelle situation.

Jens Birkeholm, der er adm. direktør i Dansk Metal, mener ifølge Finans.dk, at Salling Group ved ikke at lukke ned opnår en uretfærdig konkurrencefordel under den aktuelle nedlukning og efterlyser en bred beslutning om at dagligvarevarehuse skal lukke ned for salget af udsalgsvarer.

Han tilføjer, at kritikken ikke er rettet specifik mod Bilka, men handler om, at reglerne er uhensigtsmæssige og skævvrider konkurrencen.