Det kan i den grad betale sig at holde øje med det volatile kryptovaluta-marked.

Her bliver formuer både skabt og dræbt, men i denne omgang er det en positiv fortælling. Manden bag kryptovalutaen Ethereum, den 27-årige russisk-canadiske programmør Vitalik Buterin, er blevet milliardær.

Det skriver CNN.

Buterin ejer i øjeblikket 333.500 ether, hvilket tirsdag lå i kurs 21.648 kroner. Det bliver til omkring 7,2 milliarder danske kroner - slet ikke en dum opsparing at have i så ung en alder.

Men Vitalik Buterin må også siges at have haft et næsten guddommeligt forsyn. Allerede i 2013, i en alder af blot 19 år, grundlagde han Ethereum, der i mange år er blevet set som bitcoins 'lillebror'.

Udover at have grundlagt Ethereum har den driftige 27-årige også i 2012 været med til at grundlægge Bitcoin Magazine, der skriver om kryptomarkedet generelt.

Han blev også i 2014 en del af 'Thiel Fellowship', som har til formål at give 100.000 dollars til unge mennesker, som vil bygge nye ting i stedet for at sidde i et klasseværelse.

Tirsdagens kursraket har dog ikke affødt stor jubel fra grundlæggeren på Twitter. Faktisk er den ikke nævnt med et ord over for milliardærens 1,4 millioner følgere.

I april er kursen for Ethereum steget hele 375 procent. Eksperter forklarer blandt andet den voldsomme stigning med, at Ethereum er den foretrukne kryptovaluta til at opbevare Non-Fungible Tokens, også kaldet NFTs.

I al sin enkelthed går det ud på, at man kan sælge en digital ting, det være sig et billede, en video eller en lydoptagelse, men samtidig sikre sig, at det er en unik vare.

Det originale meme-billede af en pige, der står ved et hus, der brænder, blev for eksempel solgt for svimlende fire millioner kroner.