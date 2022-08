Lyt til artiklen

En stor fyringsrunde er i sigte hos vindmølleproducenten Siemens Gamesa.

Virksomhedens økonomiske tab har medført, at hovedaktionæren har presset på for, at der skulle ske nogle ændringer, fortæller to personer, der er bekendt med sagen, til Reuters.

Ifølge de to kilder er der derfor iværksat en nedskæringen på 9 procent af alle ansatte hos vindmølleproducenten Siemens Gamesa, som lige nu på globalt plan har 27.000 ansatte.

Siemens Gamesa har planer om at nedlægge 2.500 arbejdspladser, men hvilke afdelinger, der vil blive berørt af nedskæringerne, vides endnu ikke.

Om de mere end 5.000 ansatte i Danmark bliver berørt af nedskæringerne, vides heller ikke.

Til spørgsmålet om, hvorvidt der ville komme fyringsrunder og fabrikslukninger, svarede Siemens Gamesas CEO, Jochen Eickholt, i juni, at han ikke ville udelukke noget.

Efter Siemens Gamesa startede med at have et hårdt økonomisk første kvartal, rykkede CEO Jochen Eickholt fra moderselskabet Siemens Energy til Siemens Gamesa i marts måned.

Nyheden om overvejelserne af fyringerne viser, at CEO, Jochen Eickholt, vil tage de første skridt mod en økonomisk forbedring.

Nedskæringen og de store tab skyldes den hårde konkurrence, der er i branchen, udfordringer under covid-19, og at metalpriserne er stigende, blandt andet på grund af krigen i Ukraine.

Siemens Gamesas markedsværdi er faldet med hele 14,6 procent, hvilket er tæt på det dobbelte af, hvad konkurrenten Vestas er faldet med på 7,7 procent.

Siemens Gamesa har ikke villet kommentere på sagen.