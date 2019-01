Den ellers konkursramte legetøjskæde, BR, overlever i en ny og slanket udgave.

Ifølge en pressemeddelelse fra kædens nye ejere, Salling Group, vil 25 butikker således genåbne i løbet af foråret.

Siden det blev offentligt tidligere i januar, at det blev Salling Group, der er de ny ejere af BR, har Salling Group haft råderetten over varemærket til brug i Salling Groups varehuse, Bilka og Føtex.

Nu offentliggør Salling Group så planer om at bibeholde 25 fysiske butikker.

Der vil desuden også være en web-butik, hvor kunderne kan gøre deres legetøjsindkøb.

Administrerende direktør i Salling Group Per Bank ser frem til åbningen af de første BR-butikker:

»Med en landsdækkende BR-kæde og en stærk webshop sikrer vi, at der fremover bliver et univers, hvor man kan købe legetøj. Det ligger os meget på sinde, at børn fortsat kan have gode oplevelser med legetøj i fysiske butikker, og at legetøj forbliver en del af danskernes hverdag,« siger Per Bank i pressemeddelelsen.

I december annoncerede TOP-TOY lukning af samtlige Toys'R'Us- og BR-butikker i Danmark, efter at virksomheden gik konkurs. Efterfølgende indgik Salling Group, der blandt andet står bag kæderne Bilka, føtex, Netto, Wupti.com og Salling Stormagasiner, en aftale med kurator i konkursboet om køb af TOP-TOY's samlede danske varelager samt rettigheder til at anvende BR-navnet på det danske marked.

»Der er tale om et særdeles stærkt dansk brand, og de seneste ugers omtale af BR har understreget, at danskerne meget gerne vil holde liv i BR. Vi er nu i dialog med udlejere over hele landet for at sikre de bedste placeringer til de kommende BR-butikker,« siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group.

Aftalen mellem kurator og Salling Group betød, at Salling Group alene overtog varelager samt rettigheder til BR-brandet fra kurator.

Transaktionen med konkursboet omfattede således ikke medarbejdere, lejeaftaler eller inventar, ligesom der heller ikke har været betaling af goodwill, herunder nøglepenge, hverken direkte eller indirekte til konkursboet.

De kommende forventeligt 25 butikker forventes placeret bredt på tværs af Danmark. De nøjagtige placeringer bliver offentliggjort i løbet af foråret.