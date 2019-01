25 butikker i legetøjskæden BR åbner til foråret, oplyser de nye ejere, Salling Group.

Legetøjskæden BR har endnu ikke sunget sit sidste vers. Til foråret vil Salling Group åbne 25 butikker med det kendte brand, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Med en landsdækkende BR-kæde og en stærk webshop sikrer vi, at der fremover bliver et univers, hvor man kan købe legetøj, siger Per Bank, der er direktør i Salling Group.

- Det ligger os meget på sinde, at børn fortsat kan have gode oplevelser med legetøj i fysiske butikker, og at legetøj forbliver en del af danskernes hverdag.

I december annoncerede selskabet Top-Toy, at samtlige BR-butikker i Danmark skulle lukkes, eftersom Top-Toy gik konkurs.

Efterfølgende har Salling Group, der nok er bedst kendt for at stå bag stormagasinet Salling samt dagligvarebutikkerne Bilka, Føtex og Netto, købt licensen til BR-brandet i Danmark.

Samtidig har Salling Group også købt hele varelageret.

De nye butikker vil i nogle tilfælde være i de tidligere BR-butikker, men der kan også blive tale om nye lokaler, oplyser Salling Group.

/ritzau/