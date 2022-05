Det hele begyndte med en undren.

Og nu, fem år senere, kan 25-årig Mikkel Malesa sælge den undren for et stort millionbeløb.

Hvorfor skal det være besværligt for virksomheder at komme i kontakt med influencere? Og hvorfor er det kun influencers, der er kæmpe stjerner, som er tilknyttet bureauer?

De to spørgsmål stillede den dengang 20-årige Mikkel Malesa sig selv, og fik dermed ideen til virksomheden Dreaminfluencers tilbage i 2017. Det skriver Børsen.

Dreaminfluencers forretningsmodel er nemlig at forbinde influencere med virksomhederne og omvendt, og har lige nu kunder som blandt andre Nordisk Film og Aldi.

Den idé var tydeligvis rigtig god. I hvert fald er virksomheden nu blevet opkøbt for 10 millioner kroner.

Og det er ikke hvem som helst, der ser et lys i forretningsmodellen.

Det er nemlig virksomheden Blazar Capital, der har Christian Arnstedt i spidsen, investoren kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule,' som har købt Dreaminfluencers.

»Det er en kæmpe milepæl. Vigtigst af alt er det en blåstempling af de lange aftener, vi har haft, hvor vi har arbejdet med selskabet. Jeg ser derfor frem til rejsen med dem (Blazer Capital, red.), hvor vi nu har fået mere motivation til at blive endnu bedre,« siger Mikkel Malesa til Børsen.

Ifølge mediet var det ikke planen for den 25-årige at sælge virksomheden, men da Blazar Capital smed et bud, var det svært for ham at sige nej.