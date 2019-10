Efter otte år som taleradio er det slut for Radio24syv, hvis direktør er rystet over udfaldet af radioudbud.

Et tåkrummende interview med skuespiller Ghita Nørby. Grænseløs satire med seniorkorrespondenten Kirsten Birgit Scihøtz Kretz Hørsholm. Og en hel masse debatprogrammer og dokumentarer.

Radio 24syv har siden sin begyndelse i 2011 gjort sig bemærket som en debatskabende og grænsesøgende radio. Men efter 31. oktober er det slut.

Taleradioen lukker som en konsekvens af, at radioen har tabt udbuddet om sendetilladelsen på en ny statsstøttet DAB-kanal.

Radio24syvs afgående chefredaktør, Jørgen Ramskov, er mildest talt skuffet.

- Det er fuldstændig grotesk at være vidne til, men sådan er det.

- Vi sender indtil 31. oktober. Jeg ser på nogle folk, som selvfølgelig er kede af det, men som er klar til at give den gas. Fordi det har vi gjort indtil nu.

Spørgsmål: Er det her i sidste ende et resultat af, at I har været for meget efter magthaverne?

- Det må folk selv vurdere. Det er i hvert fald en tese.

- Vi har i hvert fald set det som vores opgave at være efter magthaverne, og jeg er stolt af det, vi har lavet, siger Jørgen Ramskov tirsdag eftermiddag umiddelbart efter, at radiostationens skæbne er blevet afgjort.

Det er sket på et møde i Radio- og tv-nævnet.

Her har nævnet besluttet, at ungdomsradioen Loud skal have lov til at sende på den nye DAB-kanal, som Radio24syv håbede at kunne overleve på.

Jørgen Ramskov mener selv, at radioen har sendt en yderst stærk ansøgning i udbuddet om den nye radioplatform.

- Vi har søgt med det, vi har lavet de sidste otte år, og det, vi er stolte af. Jeg fortryder ikke noget. Vi kunne ikke have gjort noget anderledes.

- Vi har søgt med den radio, vi står midt i, og som lytterne er sindssygt glade for. Og som alt andet lige har revolutioneret markedet for taleradio, siger han.

Oprindeligt håbede Radio24syv at kunne fortsætte på FM-båndet, hvorfra stationen har sendt siden sin oprettelse i 2011.

Men en politisk aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti betød, at Radio24syv opgav at byde, da FM-kanalen tidligere på året blev sendt i udbud igen. Til gengæld kom der håb i form af en ny DAB-kanal.

/ritzau/