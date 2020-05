Nye ledighedstal fra USA viser torsdag, at 2,43 millioner amerikanere har meldt sig ledige i den seneste uge.

Dermed har 39 millioner amerikanere søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse i USA i forbindelse med coronakrisen over de seneste ni uger.

»Jeg havde i min vildeste fantasi ikke forestillet mig ugentlige ledighedstilmeldinger i millionklassen for bare et par måneder siden. Men det er ligefrem blevet vanlig kost og har været tilfældet i ni uger i streg nu.«

»En mere positiv tendens i tallene er derimod, at det ugentlige antal bliver stadig mindre,« siger Jeppe Juul Borre, som er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

Han henviser til, at tallet for halvanden måneds tid siden var på plussiden af seks millioner om ugen, men det er droslet til nu to millioner.

»Det er et tegn på, at det største slag har fundet sted, men også at slaget endnu ikke er færdigt,« siger Jeppe Juul Borre.

I Danske Bank fremhæver senioranalytiker Mikael Olai Milhøj også, at tallet i USA er faldet de seneste uger - dog kun langsomt.

»I et historisk perspektiv er det stadig et uhørt stort antal, der har anmodet om understøttelse.«

»Der er altså ingen tvivl om, at vi befinder os i en historisk dyb krise, der er kommet ekstremt hurtigt,« siger han.

Mikael Olai Milhøj pointerer, at tallet tager ikke højde for, hvor mange der senere er vendt tilbage på arbejde tallet er brutto.

»Antallet af amerikanere, der fortsat har søgt om ledighedsunderstøttelse, er nu på 25 millioner, hvilket dog også er et svimlende højt antal.«

»Tallet skjuler dog, at nogle amerikanere har valgt for eksempel at gå på pension og dermed forladt arbejdsmarkedet, og at også amerikanske virksomheder har haft incitament til at hyre deres ansatte tilbage i form af deres nødlånsprogrammer,« siger han og tilføjer:

»Man kan dog håbe, at det er det første spæde tegn på, at blødningen måske snart kan stoppe, at antallet af genansøgninger ikke stiger lige så meget, som antallet af nye anmodninger har gjort de seneste uger.«

